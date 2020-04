Nuevamente Gianella Ydoña arremete contra su ex pareja, el cantante salsero Josimar, y lo acusa de intentar quitarle al hijo que tienen en común.

La joven utilizó su cuenta de Instagram para revelar que el artista la denunció el último sábado por violencia familiar en agravio de su hijo y por ello fue citada a declarar el próximo miércoles 29 de abril.

Esta acusación, al parecer, se habría formulado con la intención de quedarse con el menor a raíz de los continuos conflictos que viene teniendo la expareja.

En la publicación de ‘La protagonista’, además, se escuchan unos audios en los que ella discute con Josimar respecto al futuro de su hijo.

“Primero ven a conversar bien conmigo, porque yo tengo miedo de que me quites a mi hijo por eso es que ya no lo quiero enviar contigo” se le escuchar decir a Ydoña mientras que el cantante le reclama por los días de visita que le corresponden.

DENUNCIADA POR AGRESIÓN

Hace unos días Ydoña fue denunciada por presuntamente haberle roto la cabeza a un familiar del salsero.

Según la hija de la agraviada, Ydoña se encontraba tomando y fumando en el jirón Huánuco del Cercado de Lima, con un joven, alias ‘Chester’, y una de sus amigas en una mototaxi, cuando de pronto vio a la señora Guisella Villanueva y la agredieron.

“La señora Gianella Ydoña estaba cerca a la casa de su madre tomando, al promediar las 5 de la tarde, y al ver a mi mamá en la calle comenzó a insultarla con sus amigos. Ellos no se aguantaron y se le acercaron para pegarle. Gianella con su celular le rompió la cabeza”, contó Liz Rossenouff Villanueva a Perú21.

Tras este hecho, Ydoña salió a defenderse y aseguró que fue la pariente del cantante salsero quien la agredió por una rencilla tras su separación del artista. Asimismo dijo que todas las personas que intervinieron en la pelea son familiares de Josimar.

“La señora Guisella Villanueva me vio comprando y se acercó y, sin motivo alguno, me agredió. Yo corrí hacia mi casa para que la señora no me siga intentando agredir” explica en un extenso texto que publicó Rodrigo González.

