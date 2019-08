Esposa de Josimar sobre supuesto romance del salsero con bailarina: “Hasta vergüenza ajena siento” | VIDEO

Josimar Fidel Farfán , el popular cantante de salsa, la última semana dio de qué hablar tras ser captado con una joven bailarina, con quien se dice que estaría viviendo un nuevo romance.

En conversación telefónica con el programa de Magaly Medina , Gianella Ydoña, expareja del cantante, se manifestó respecto al tema.

"Yo estoy tranquila sinceramente, dedicada sola a mi bebé, a mis estudios, y la verdad que problema de terceros no me importa. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso más bien deberías de preguntárselo a Josimar, a esa... a esa persona, pero a mí no de verdad", dijo Gianella Ydoña.

Asimismo, la expareja del líder de 'Josimar y su Yambú' aseguró que "siente vergüenza" cuando le preguntan por el supuesto romance entre el cantante y la bailarina de su orquesta.

"Yo prefiero mantenerme al margen de todo este tema porque hasta vergüenza ajena siento. No, no, yo prefiero no tocar nada de este tema por ahora. No quiero que me toquen ese tema porque la verdad me da bastante vergüenza", se escucha decir a Gianella Ydoña bastante apenada.