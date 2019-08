¿Josimar encontró el amor en bailarina de 17 años? El salsero perdió los papeles y respondió así [VIDEO]

¿Una nueva 'protagonista'? Josimar Farfán se habría reencontrado con el amor y estaría saliendo con una integrante de su orquesta, una joven de 17 años que trabaja en su elenco como bailarina. El músico está separado tras menos de dos años de matrimonio y tiene una hija producto de la relación.

El programa 'Magaly TV, la firme' captó al salsero ingresando a un restaurante en altas horas de la madrugada al lado de la joven Angye Z., quien este año ingresó a su agrupación musical.

En el video se observa cómo el resto de músicos permanecen dentro del vehículo de la orquesta mientras que Josimar ingresa a un establecimiento junto a la adolescente. Solo los acompañó personal de seguridad del artista, que los esperó afuera.

Esta especulación molestó al cantante, quien llamó al reportero encargado de la nota y lo amenazó: "No especules huevad..., porque no saben cómo es la cosa".

"Me jode porque comienzan a llamar a la familia de la chica cuando yo estoy recontra saliendo recién, pensando que yo estoy con ella y así no es hermano. Al final, estoy soltero y no tengo nada con nadie, pero sí no estoy saliendo con alguien todavía. No hay nada seguro, no hay nada, nada, nada", dijo.

Ante la repregunta del periodista, Josimar negó tener algún vínculo más allá del laboral con la joven. "No es que esté saliendo y pobre de ti que me estés grabando". Se sabe que Angye se hizo conocida tras ganar el reality de 'Ven Baila Quinceañera' que fue conducido por Karen Schwarz y Yaco Eskenazi.