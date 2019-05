Josimar se defiende: 'No hago covers, sino versiones de otras canciones' [FOTOS]

Cansado de las críticas de quienes señalan que solo canta covers, el salsero Josimar Fidel respondió a sus detractores y aseguró que él realiza 'versiones' de una tema musical.



"Lo que yo hago no es cover, lo que yo hago es versión. Yo cojo temas de compositores peruanos, argentinos, y lo que le hago es una versión a salsa. Cover sería que yo cante, por ejemplo, 'Ojitos chinos' con los mismos arreglos, los mismos pregones como El Gran Combo, eso es un cover", dijo el salsero en una entrevista con el diario Trome.

"Hay tantas orquestas que han hecho covers y nunca los criticaron. La palabra se ha vuelto una moda y ahora todos lo hacemos", agregó el músico.

Josimar también señaló que esas críticas vienen de los mismos peruanos, mientras que en otros países apoyan a sus artistas.

"En YouTube siempre comentarios destructivos y la mayor parte son peruanos , de nuestros compatriotas. En otros países me dicen felicitaciones, pero un grupo reducido (de peruanos) nos hacen estas cosas", indicó.

En otro momento descaró tener rivalidades con algún salsero peruano. "Yo no tengo rivalidad con nadie y las personas que conozco como Daniela Darcourt, César Vega, Los Barraza, etc. somos amigos todos y no tengo rivalidad con nadie", mencionó.



