En medio de la polémica por las supuestas agresiones a su aún esposa Gianella Ydoña, el salsero Josimar Fidel compartió su nuevo video musical este viernes titulado “Pienso en ti”, que cuenta con la participación de la reconocida actriz colombiana Johana Fadul, una de las principales protagonistas de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

A través de sus redes sociales, el salsero Josimar publicó su reciente creación artística que ha generado furor en las plataformas digitales.

Dicha producción audiovisual está basado e inspirado en la historia de un matrimonio joven, cuya relación se va deteriorando por la rutina, desamor y descontrol. Sin embargo, se ve al cantante tratando de recuperar el amor de su esposa y también los duros momentos que pasa día a día.

Este tema es una composición de Josimar Fidel y está bajo la producción del maestro Isidro Infante. Dicho single fue grabado el año pasado, pero en mayo de este año se realizó y culminó con la grabación de videoclip, que fue filmado en Colombia.

Al ser consultado sobre lo que piensan algunas personas, que “Pienso en ti” es un tema dedicado a Gianella Ydoña, Josimar comentó: “Siempre he sido muy cuidadoso en hablar de terceras personas. Ella fue mi esposa y lo que vivimos fue bonito. Me dejo uno de los motores más importantes de mi vida, que es mi hijo”.

Recordemos que semanas atrás Josimar Fidel y Gianella Ydoña protagonizaron todo un escándalo por los problemas familiares; a tal punto que ‘La protagonista’ quiso denunciarlo por supuestas agresiones, pero luego conciliaron.

QUÍMICA CON LA ACTRIZ DE ‘SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO’

El cantante nacional halagó a la actriz colombiana, con quien tiene candentes escenas en el videoclip, y aseguró que le ayudó a no ponerse nervioso para las grabaciones.

“Además de ser guapísima, es una mujer muy humilde y 100 % profesional. Siempre estuvo preocupada por cada detalle que verán en el videoclip. Hubo mucha química durante las grabaciones y eso es lo importante, porque buscábamos que nos complementemos para poder transmitir emociones y se logró. Es una capa, me enseñó todas las técnicas de actuación para no ponerme nervioso. Creo que lo hice bien, al menos eso me dijo”, sostuvo.