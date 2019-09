Kevin Blow, expareja de Micheille Soifer, en conversación con ‘Magaly TV La Firme’, rompió su silenció tras el fin de su relación con la exparticipante de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’. En declaraciones al programa de espectáculos, el dominicano reveló que su romance se terminó por infidelidades por parte de la cantante.

De acuerdo a Blow, Soifer le fue infiel con un bailarín con el que participó en un reality de baile, identificado como Sergio. No obstante, eso no fue todo lo que dio a conocer, ya que también precisó que su expareja mantenía conversaciones muy suspicaces con Jefferson Farfán y el salsero Josimar.

El dominicano mostró al programa un pantallazo de una conversación entre Soifer y el intérprete de ‘La Protagonista’. En el chat expuesto, Josimar le declara su amor a la ‘ex chica reality’.

“Soy un michilover, me tienes loco. De verdad, mi loca, me reencantas, estoy enamorado de ti”, son algunos de los mensajes que, según Kevin Blow, ambos intercambiaban cuando el salsero aún no estaba separado de su esposa.

(Magaly TV La Firme)

“Un día, ella me dio su celular para publicarle algo en Instagram. Encontré una extraña conversación con Josimar. Le tomé screenshot y me lo mandé por WhatsApp. Él se mandó con todo y le dijo que estaba enamorado de ella”, indica Blow.

Cuando le preguntó a Soifer por estos chats con el salsero, esta le dijo que lo que le escribía era “una falta de respeto” porque Josimar estaba con su esposa.

“Según ella, era una falta de respeto, pero nunca lo cuadró”, cuenta el dominicano.