Josetty y Gennesis Hurtado, hijas de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, se presentaron por primera vez en la pantalla chica. Las engreídas del presentador aparecieron en el programa ‘En boca de todos’, en donde se mostraron muy emocionadas en el encuentro con los televidentes.

Las influencers, conocidas como las ‘Kardashian peruanas’, evidenciaron el cariño que las une dentro y fuera de pantalla; e incluso, Josetty Hurtado, emocionada afirmó que era la primera de Gennesis en televisión y que como hermana mayor, espera guiarla en este mundo.

“Este momento es demasiado importante para mí, es la primera vez de Gennesis está en la televisión peruana y me alegra compartir esto con mi hermana”, precisó Josetty.

La hija mayor de ‘Chibolín’ añadió que junto a su hermana han emprendido diversos proyectos de moda y belleza para las redes sociales. “Como saben, juntas estamos haciendo fotos, videos tutoriales y brochures de belleza y moda. Como hermana mayor, con lo poquito y lo mucho que he aprendido, espero poder guiarla bien. Esa es la ley de la vida”, precisó Josetty.

Finalmente, Josetty Hurtado indicó que ganarse un nombre en la moda y la belleza en Los Ángeles, ciudad en donde actualmente radica junto a su novio, no ha sido fácil. “O te atreves y dices ‘yo puedo hacer esto a tal nivel’, o ese mundo te come y no llegas a nada”, señaló.