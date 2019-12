La hija de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, Josetty Hurtado, reapareció en Instagram como la tierna y dulce princesa Elsa, de la película ‘Frozen’, de Disney. La caracterización concitó la atención de sus seguidores en la red social.

En las fotografías que colgó, la conocida influencer se maquilló, peinó y vistió como la famosa protagonista de la película animada. Ella lució su clásico vestido celeste y su larga trenza de color rubio cenizo.

Junto a la conocida Josetty también apareció su hermana, Génesis, pero caracterizando a Anna, la hermana menor de la princesa Elsa.

“There is no better friend than a sister...(no hay mejor amiga que tu hermana)", escribió Josetty como reseña de las instantáneas que publicó en la red social de fotos y videos.

“Son igualmente idénticas”, “bellísimas”, “me encanta”, “espectacular”, “igualitas, ahora si son gemelas”, “bellezas”, fueron algunos de los comentarios en torno al post de Josetty Hurtado.

OSCAR PARA ‘FROZEN’

La cinta animada ‘Frozen’ se estrenó en 2013 y estuvo inspirada en la historia de ‘La reina de las nieves’ de Hans Christian Andersen. Se trata del 53 largometraje animado de la lista de clásicos Disney que ganó 2 premios Oscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por ‘Let it got’.