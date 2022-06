Josetty Hurtado causó preocupación entre sus seguidores al aparecer ayer, miércoles, en una camilla con gasas sobre el pecho, y es que la hija del conductor Andrés Hurtado se sometió a una cirugía de busto por tercera vez tras sufrir una mala praxis.

La influencer habló por primera vez sobre este caso, y explicó que esta nueva cirugía busca recuperar su apariencia física y solucionar un tema de salud, ya que había pasado 10 años soportando los resultados de una mala operación.

“Esto no es fácil para mí de enseñar, es algo que, obviamente, estuve ocultando y cuidándome para que no lo noten y es que no me sentía preparada mentalmente. No es fácil venir de 2 operaciones fallidas. Fue un trabajo malo que me hicieron”, explicó la modelo.

Según detalló la hija de Andrés Hurtado, los implantes que tenía en el busto se habían encapsulado, por lo que se vio obligada a buscar atención especializada que le devuelva su anterior apariencia.

“Mis implantes estaban arriba y mi busto natural abajo, al punto que si me presionaba uno de ellos se iba hasta mi espalda, tenía el busto encapsulado, vine a Miami donde el especialista me hizo un levantamiento, me cambió la talla por una más pequeña, y me envolvió mis prótesis por dentro del busto con una malla que es como un injerto que va a prevenir de que mis prótesis se vuelvan encapsular”, añadió.

DESCARTA CANJE:

Josetty Hurtado finalmente descartó que esta intervención quirúrgica haya sido por canje, sino que gastó sus ahorros. Ahora busca que más mujeres puedan conocer su experiencia y saber qué hacer si sufren situaciones similares.

“Ya lo dije, esto no es canje, no es ‘esponsoreado’, mi caso es un caso especial, que me cuesta mucho trabajo y esfuerzo, pero vale cada dólar, quería compartir mi caso para que sepan que hay un especialista en bustos”, concluyó.

