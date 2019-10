Josetty Hurtado ha vuelto a desatar polémica en redes sociales tras mostrar un nuevo cambio en su aspecto físico. Esta vez, dejó notar su evidente aumento de labios para lograr una nueva fantasía: parecerse a una muñeca Bratz.

Al parecer, Josetty ha puesto un alto a sus esfuerzos por convertirse en la nueva Barbie humana. Y, esta vez, le ha dedicado un poco de su tiempo para imitar a la exótica muñeca Bratz. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Chibolín se mostró vestida de pies a cabeza con un look lleno de brillos y detalles metálicos. Evidentemente, fueron sus voluptuosos labios los que llamaron la atención de los internautas.

“Verificado Estos nuevos filtros IG me están haciendo vivir mis @officialbratz & @lolsurprise Fantasies”, se lee en la descripción de la publicación que ya supera los cuatro mil ‘me gusta'. La instantánea ha generado todo tipó de comentarios.

Algunos internautas celebraron la publicación y tuvieron palabras de halago para la joven influencer. Mientras que otros, no tuvieron reparos en criticarla por su aspecto. “No te enojes pero esos labios están muy grosudos”, “pero Dios, qué te hiciste en los labios, hasta nervios me da de verte”, le escribió un usuario. Josetty, reacciono de una manera muy calmada, y evitó la confrontación. En su lugar respondió diciéndole que a ella sí le fascina el aspecto de su boca. “Awwww, a mí me encanta”, comentó.