Josetty Hurtado se sometió a unos tratamientos para rejuvenecer su rostro y recibió cuestionamientos de usuarios en redes sociales, quienes la tildaron de “adicta a as cirugías”. Pero la hija de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ restó importancia a sus detractores y lució orgullosa sus modificaciones.

La artista que mantiene al tanto de sus pasos a sus seguidores a través de publicaciones en Instagram, esta vez compartió una fotografía con los retoques que se hizo en los labios y en la cara donde se colocó ácido hialurónico y bótox respectivamente.

Tras leer los mensajes de sus seguidores en torno a sus retoques, Josetty Hurtado respondió a una cibernauta que le recordó que envejecer era un proceso natural y que si se había cuestionado cómo se vería a los 50 años después de tantas cirugías, tratamientos y retoques.

“Algo nuevo existirá y me jalaré los pellejos, seguro”, respondió la hija de ‘Chibolín’ entre sonrisas.

Tiempo atrás, la chica ‘fitness’ señaló que sus cambios por eran por baja autoestima sino porque la hacían feliz.

“Más bien me amo demasiado. Por eso hago lo que a mí me da la gana y lo que a mí me hace feliz. Por eso lo tengo todo: salud, mucho trabajo, dinero y amor. Me siento completamente feliz”, precisó Hurtado.

Josetty Hurtado