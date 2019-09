Recientemente, Josetty Hurtado, la hija de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, fue considerada como la ‘Barbie Humana’ por una usuaria en Instagram. La influencer agradeció la comparación y una vez más se mostró orgullosa de su radical cambio físico.

Sin embargo, la heredera del cómico peruano también es objeto de cuestionamientos en la red social. Una cibernauta quizá atemorizada por los múltiples tratamientos y cirugías a los que se somete la influencer, le envió este mensaje.

“Se ve que no amas tu cuerpo”, fue el comentario de la usuaria. Tras conocer la opinión de la detractora, Josetty Hurtado aseguró lo contrario y además que ella “puede hacerse lo que le da la gana” porque tiene “mucho dinero”.

(Instagram)

“Me amo demasiado. Por eso hago lo que a mí me da la gana y porque a mí me hace feliz. Por eso lo tengo todo, salud, mucho trabajo, dinero y amor de mi novio y mi bella familia. Me siento completamente feliz”, escribió en respuesta a la usuaria.

Josetty Hurtado emigró hace años a Estados Unidos tras alejarse de la farándula local. En ese país empezó una nueva vida al lado de su novio y en medios de lujosos escenarios y excentricidades.

Josetty Hurtado, hija de Andrés Hurtado 'Chibolín'. | Instagram

