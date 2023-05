El periodista Jorge Henderson sorprendió a sus seguidores al renunciar en vivo al programa “El gran chef famosos”, el nuevo reality de cocina que Latina Televisión estrenó el pasado 1 de mayo.

El exjurado de “Yo soy” no soportó la presión y la ajetreada jornada que implicaba ser participante del nuevo espacio de entretenimiento, y decidió dar un paso al costado.

“Siento que llega el momento de mi retirada. (…) La gente cree que la televisión es fácil, y no es así, son horas de horas. Yo no doy más. Gracias, Rayo; gracias, Latina. No quiero que la gente me recuerde así con tantos errores. No puedo ”, señaló el también productor radial.

Tras señalar que está sufriendo por el desgaste físico, Jorge Henderson aprovechó para agradecer la oportunidad al canal de San Felipe y a la producción Rayo en la Botella. Asimismo, dijo que es hora de darle oportunidades a la nueva generación de talentos.

“Siento que físicamente Rayo en la Botella, Latina, me ha dado muchísimo en el peor momento. Cuando todos se hundían en plena pandemia, (me pusieron como) jurado de ‘Yo soy’. Estuve en el de ‘Nueva generación’, pero físicamente no puedo más. Estoy cansado, agotado”, añadió el periodista visiblemente conmovido.