Jorge Guerra, quien se ha ganado el corazón de los peruanos con su papel de ‘Jimmy Gonzáles’ en ‘Al fondo hay Sitio’, habló por primera vez sobre el ingreso de Melissa Paredes a la exitosa serie de América Televisión.

El actor peruano hizo a un lado los escándalos en los que se ha visto involucrada la novia de Anthony Aranda y no dudó en destacar su talento para la actuación.

“Es lo que yo veo en Melissa, a una actriz que se ha incorporado en este mundo de ‘Al fondo hay sitio’, pero que lo está tomando con mucha pasión, con mucho cariño y con mucha entrega. Y eso es muy importante de ver, a una buena actriz desempeñándose, fuera de los conflictos personales que tenga. A mí me parece una persona muy transparente, y es lo que respaldo de ella”, señaló el actor en una entrevista para Infobae.

Jorge Guerra llenó de elogios a Melissa Paredes y le aconsejó no enfocarse en las críticas por su sonado ‘ampay’ con el ‘Activador’, y por el contrario, dijo que debería continuar buscando crecer profesionalmente.

“Melissa está tratando de mostrar su visión, y es no quedarse atrás y decir, ‘ok, ya no voy a trabajar más en esto’. Si no salir adelante y decir, ‘esta es una parte de mí que quiero que la gente vea’. Ella lo está haciendo con tanto cariño que es imposible no verlo, es imposible no apreciarlo”, añadió el popular ‘Jaimito’.