Jorge Guerra, quien ha conquistado el cariño del público encarnando al querido personaje de Jaimito en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, ha compartido abiertamente su lucha contra la depresión en una reciente entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva en su programa de redes sociales “Todos sanamos”.

El actor confesó que a fines del año 2022, durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”, experimentó momentos realmente difíciles que lo llevaron a considerar poner fin a su vida, pues no pensó que podría superar esa situación.

“Lo único que pasaba por mi cabeza en todo el día. Ahí estaba la ventana, yo miraba el vacío y decía: ‘¿Por qué no te caes? Mejor te caes’. No había un solo día que me levante durante esos. No había ni un día en esos cuatro meses que no deseara estar muerto” , confesó.

La depresión tuvo un profundo impacto en la vida de Guerra, alterando su rutina diaria y afectando su bienestar general. El actor reveló que su trastorno mental le impedía dormir adecuadamente y realizar sus actividades cotidianas con normalidad.

“Los últimos 4 meses del año pasado estuve profundamente deprimido, dormía tres horas al día, dos horas, habían días que no dormía y esos días eran horribles porque a veces tenía que manejar, tuve que dejar de manejar para ir al trabajo y me tuvo que llevar la movilidad del canal, y yo decía: ‘De acá no sales’” , reveló.