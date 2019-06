Jorge Benavides tomará esta drástica decisión si es que un integrante de su elenco falta el respeto

Jorge Benavides ya no quiere que ninguno de su elenco del programa 'El wasap de JB' esté involucrado en temas de tocamientos indebidos tal como le sucedió a Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', quien fue acusado por su excompañera Clara Seminara.

Según el cómico Danny Rosales, el imitador JB reunió a su grupo y les advirtió que no jueguen de manos para evitar problemas.

"Jorge no miente y no es porque es mi jefe. Hasta donde sé, hubo un precedente con un cómico que no es de mi época y que se propasó con una chica y lo botó. Él es mano dura. Es más, Jorge ha prohibido rotundamente que no se jueguen con nadie , con nosotros también hay un límite, con camarógrafos y montaje", dijo Rosales al diario Ojo.

El cómico también mencionó que Jorge Benavides tomará una drástica decisión si es que no acatan las reglas. "Ahora él lo ha remarcado, lo ha subrayado así tajantemente: 'el primero que falte el respeto, se va a la calle", manifestó.

