Jorge Benavides y parte del elenco de El Wasap de JB se presentó el pasado sábado en Porque hoy es sábado con Andrés. Es ahí donde hablaron de diferentes anécdotas al grabar el programa de Latina.

Benavides aseguró estar muy feliz por el resultado de su equipo y, si bien han logrado una buena cantidad de seguidores, no se considera el más grande cómico de la televisión.

“Me emocionar mucho ver tantas cosas que hemos hecho, pero no me siento el número uno. Creo que somos una opción más para que los televidentes se diviertan, pero me enorgullece habernos convertido en un programa que da cátedra del humor porque hay otras producciones que nos siguen”, señaló Benavides.

Del mismo modo, enfatizó que el éxito del programa no está en los sketch, sino en el grupo que ha formado.

“Somos más amigos que cuando nos conocimos y eso permite, por ejemplo, hacer con Dayana un (sketch de) Kenji y bailar un tiktok que a todo el mundo le encantó. Hay una complicidad que se siente en pantalla”, acotó.

Jorge Benavides presenta a su esposa en TV- TROME (Video: Panamericana)

Además, Benavides afirmó que el trabajo de su esposa Karim Marengo como productora general del programa los ayuda a mejorar.

“Karim es como la mamá del elenco. Yo sé que están muy felices con ella, la respetan y la quieren... Estoy muy orgulloso de ella porque gracias a su trabajo nuestro programa ha alcanzado el momento en el que se encuentra. Es el motor de El Wasap de JB”, afirmó.

