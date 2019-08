Jorge Benavides sobre imitación de Jefferson Farfán: "No me pinto la cara ni me burlo de los afroperuanos"

El actor cómico Jorge Benavides respondió a las críticas que se hicieron en su contra por la caracterización que hizo del futbolista Jefferson Farfán y que ameritó, incluso, una alerta contra el racismo.

El imitador aseguró a Trome que no pretendía ofender a la comunidad afroperuana ni al seleccionado nacional e incluso dijo que a este le divierte la parodia que realiza sobre él.

"No me pinto la cara ni me burlo de los afroperuanos, sino que me maquillo y caracterizo para un personaje. Hasta Jefferson Farfán se divierte con la imitación, además, he desterrado los chistes ofensivos", aseveró.

Benavides aseguró, además, que detrás de las críticas en contra de sus personajes habría un interés económico.

"Creo que la gente que me ataca luego pasa a cobrar a algún jefe, aquí hay un interés económico", señaló.

DENUNCIA



Como se recuerda, luego de la publicación de una imagen en la que se ve la caracterización de Farfán hecha por Benavides, Alerta Contra el Racismo, entidad del Ministerio de Cultura, denunció la imitación “refuerza estereotipos y prejuicios racistas, afectando la identidad de la población afrodescendiente”.

“No es la primera vez que el señor Benavides realiza este tipo de caracterizaciones humillantes. Otros ejemplos son personajes como la ‘Paisana Jacinta’ o el ‘Negro mama’”, señaló la entidad.