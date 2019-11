Jonathan Maicelo, en conversación con el programa ‘Válgame’, tuvo un cruce de palabras con Mónica Cabrejos. El boxeador fue interrumpido por la conductora cuando se pronunciaba sobre las declaraciones de la ‘Pantera’ Zegarra con palabras subidas de tono.

“Yo considero que todos los que van a ese programa (‘El Valor de la Verdad’) se la pasan hablando sus tonterías y sus miserias. Se la pasan hablando mal de otras personas, como ‘Me acosté con ella, me la tir* a ella, me la comí a ella’. Me parece tan cobarde hablar de terceras personas”, dijo la ‘Cobra’.

La periodista le pidió explicaciones por el lenguaje que el púgil estaba utilizando, resaltando que se encontraban en un horario de protección al menor.

"Jonathan, por favor. Levántenle el micrófono, por favor. Estamos en horario de protección al menor. No vamos a permitir eso. Primero, tienes que hablar con propiedad porque estamos en un horario de protección al menor. Entendemos que te molestes, pero hay que tener respeto no solo por las damas que estamos sentadas, sino también por las personas que nos están viendo (…) Hay que hablar con propiedad, tú eres un deportista, para muchos jóvenes un ejemplo y si estuviéramos a las 12 de la noche, pues te lo permitiríamos (…) Hay que aprender a ser educado. Lo cortés no quita lo valiente”, precisó.

Ante el pedido de Cabrejos, el boxeador se mostró incómodo y le dijo lo siguiente: “Está bien Mónica, no te jactes de educada tampoco. Estamos hablando de un tema trascendente”.

MAICELO EVDLV