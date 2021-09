Jonathan Maicelo vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego que acabara en la comisaría por presuntamente agredir físicamente a un transeúnte, en las afueras de su gimnasio en Pueblo Libre.

La víctima, identificada como Leonardo Gavelán, contó en un enlace para “Amor y Fuego”, que el boxeador lo agarró a puñetazos en plena vía pública mientras caminaba hablando por celular.

Precisó además que en el momento de los hechos, conversaba vía telefónica de forma alterada con un compañero de trabajo y que al insultarlo, Maicelo pensó que los agravios eran para él.

“Sin tener ningún tipo de autocontrol (...) en una reacción completamente desenfrenada, el señor empezó a perseguirme y comenzó a tirarme puñetes por la espalda”, precisó.

Sobre estas acusaciones, Jonathan Maicelo aseguró que el denunciante pasó lanzándole insultos, los cuáles fueron escuchados por otras personas. Justificó el hecho asegurando que últimamente, personas buscan provocar estas reacciones.

“Si se dan cuenta mucha gente me está provocando, me insultan, me agreden verbalmente y me discriminan por la forma de hablar”, acotó.

