Tras haberse formalizado una denuncia contra ‘Makanaky’, por presuntamente haber sido partícipe de una violación sexual contra una menor, el influencer trató de defenderse y publicó una serie de videos para asegurar que la entrevista que tuvo con el boxeador fue armada.

“Todo fue armado. En un podcast que hicimos con Maicelo. Nada fue cierto y espero que me perdonen. No pensé que fuera a mayores”, dijo.

Sin embargo, Jonathan Maicelo aseguró que el tiktoker miente, pues dijo que la entrevista que tuvieron no fue armado y que sus invitados no conocen las preguntas que les hará.

“Este canal lo dijo tal cual, nada se armó. Le dijimos que no íbamos a recalcar eso, porque ya decir que algo es armado tiene que haber algo que diga que es cierto y no hay nada. Cuando yo entrevisto a mis invitados, les hago las preguntas calientes, ellos no saben”, expresó.

En otro video, Einer Gilbert Alva León, ‘Makanaky’ dijo que todo lo que dijo fue una broma. “Obviamente yo respeto a las mujeres, son muy lindas. Fue una broma que yo le hice a Maicelo, ¿no? Es una broma. Las mujeres son muy bellas, hermosas. Es una broma, gentita. Todo por querer llamar la atención, se hizo grande.