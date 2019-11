Luego que el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundiera unas imágenes en donde aparecía el boxeador David 'Pantera’ Zegarra consumiendo drogas; y horas después el mismo deportista aceptara que consumió “por curiosidad” hace unos meses, el pugilista Jonathan Maicelo se pronunció al respecto.

Maicelo señaló en entrevista a Trome que ‘no haría leña del árbol caído’, pero aseguró que no consumiría drogas porque piensa en el bienestar de su familia. “Uno en la vida debe tener las cosas claras y no jactarse de ser ejemplo cuando no lo es”, expresó el polémico deportista.

Consultado sobre si ha consumido drogas, Maicelo atinó a responder: “Ya habrá momento en que cuente mis cosas, mi vida. No me jacto de ser ejemplo de nada, uno siempre comete errores de jovencito, de 14, 15 años, pero de viejo, hay que ser bien hue...Yo tengo familia y pienso en ellos”.

Maicelo agregó que consumir drogas “sería un retroceso” en su carrera: “Prefiero quedarme con la duda antes que probar drogas; porque la curiosidad mató al gato”.