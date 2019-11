Farándula







“Lo ‘piraña’ Maicelo no se te ha quitado y no se te quitará”, la respuesta de Janet Barboza a los insultos de Jonathan Maicelo Mónica Cabrejos, en tanto, le dijo: " A mí no me interesa que tú seas del Callao y que seas pobre, eso no significa que tú seas un mal educado" luego de escuchar las respuestas del deportista.