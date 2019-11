Jonathan Maicelo volvió a recordar pasajes de su vida para dar un mensaje de superación a sus seguidores en Instagram. El boxeador peruano rememoró cuando estuvo en prisión por robar y vender estupefacientes pero que este episodio no selló su destino.

Fiel a su estilo, el boxeador conocido como ‘La Cobra’ utilizó una jerga para referirse a la prisión o ‘canadá’ aduciendo que él también había estado allí, pero que, gracias a su esfuerzo, había logrado salir de aquel lugar y viajar a Canadá.

“SI,yo pude conocer #canada (prisión)y la visa la conseguí robando y vendiendo #tofis (drogas) cuando era un niño; ahora estoy en #canada GRACIAS al deporte (NoBoxeoNoVida) así que no te quejes que yo también estuve en tus zapatos y no me rendí...”, indicó en Instagram y agregó el hashtag #actitudpositiva.

Seguidores del deportista publicaron mensajes felicitándolo por su misiva de evolución personal. “Bien dicho” “eres lo máximo, Dios te bendiga”, “mis respetos más gente como tú mejorará el país”, “eso Maicelo, eres motivación pura”, fueron algunos de los comentarios.

Recientemente, Jonathan Maicelo se presentó en ‘El Valor de la Verdad’. En el programa de competencias, precisamente, confesó que de niño estuvo en el mundo de las drogas como vendedor.

“Nosotros cariñosamente le decíamos (a la droga) “Toffee”, para que el policía no esté de ‘sapo’ (...) Valía S/. 0.50, era un paquetito pequeño más que para una ‘pinqueada’”, precisó.