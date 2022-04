Jonathan Maicelo sorprendió a más de uno al realizar una polémica revelación durante una entrevista en un programa digital, donde dejó claro que no tolera en lo más mínimo a Rodrigo González.

El boxeador peruano estuvo como invitado en el espacio de entretenimiento “¿Tú quieres show?” conducido por Chiqui Wilo. Durante la entrevista, el deportista tuvo que elegir entre Beto Ortiz o el popular ‘Peluchín’.

Maicelo no lo pensó dos veces y respondió a qué figura televisiva prefería: “Beto Ortiz, pues, él es periodista; el otro, ya tú sabes”.

Al ser consultado sobre si existía alguna rencilla de por medio, el ‘Rocky de los Barracones’ explicó que sencillamente no estaba de acuerdo con la labor del presentador de espectáculos cuando se expresa de las mujeres.

“Lo que pasa es que no me gustan los chismosos. Me llega al ‘chompi***’ la gente a la que le gusta hablar de las ‘jermas’ y ese compadre es una lacra, le gusta hablar mal de las mujeres”, explicó.

Jonathan Maicelo continuó con sus críticas contra el presentador de Willax Televisión tras rechazar sus expresiones respecto a alguna figura del mundo del espectáculo.

“Yo no veo televisión casi, pero sí veo noticieros, y por ahí veo en mi Instagram o en TikTok y salen comentarios negativos de él a una mujer y esa hu*** me llega al chompi***”, expresó indignado.

