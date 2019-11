En la reciente edición del programa “Válgame”, a través de un enlace en vivo, Jonathan Maicelo conversó con los conductores de Latina respecto a las polémicas declaraciones que dio la “Pantera” Zegarra en “El valor de la verdad”.

"Yo considero que todos los que van (a EVDLV) se la pasan hablando sus tonterías, sus miserias y hablando mal de otras personas como que me acosté con ella (...) Me parece tan cobarde, por eso no veo ese tipo de programas", indicó el boxeador.

Maicelo explicó que desde hace años ha escuchado cómo la "Pantera" Zegarra habla mal de él y esa sería la razón por la que cuando se encontraron y se acercó a saludarlo, le dio una cachetada.

"Cómo me va venir a saludar de esa forma tan hipócrita si dice que me iba pegar en la calle. Entonces yo le metí un bofetón para pelear, pero el señor en lugar de pelear ahí mismo, se hizo a un costado, se quitó sus lentes, las pestañas, las cejas, las uñas y regresa como para que lo agarre", contó Jonathan Maicelo.

Tras ello, Mónica Cabrejos intervino y preguntó si estaría dispuesto a subirse al ring con la Pantera. "Públicamente estás aceptando el reto. Nosotros nos hacemos cargo de la bolsa", dijo en referencia a que el canal se encargaría de auspiciar el encuentro.

“¿Qué te digo? ¿Millonaria? Ella cree que es una bolsita ¿de qué? ¿de supermercado? Todos ustedes que están ahí sentados hablen con su jefe, con el dueño del canal. Yo quiero hablar con el jefe, no con los pitufos”, dijo Maicelo dejando a los presentadores boquiabiertos.

