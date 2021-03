Jonatan Rojas dejó hace unos meses la Gran Orquesta Internacional y ahora pertenece a Zona Libre. Esta vez, contó cómo es su relación con Christian Domínguez tras los escándalos por la primera agrupación.

El cantante de cumbia detalló no tener algún problema con Domínguez, pues el problema no fue por él. “Yo nunca tuve un problema con él ni lo tendré, porque el tema no es con él, el tema es con la empresa MJ Eventos. Ese fue uno de los problemas por el cual muchos se vieron afectados”, señaló en una reciente entrevista a “Estás en todas”.

Del mismo modo, contó que en su etapa final en dicha agrupación hubo muchos proyectos en el aire. “Hubieron algunas cosas, diferencias que no se pudieron concretar. Yo decidí dar un paso al costado”, comentó.

Jonatan Rojas sobre amistad con Christian Domínguez

Contó también cómo fue su retiro. “Me dijeron okey, no hay ningún problema, te deseamos lo mejor en tu emprendimiento”, añadió.

Rojas afirmó que le da mucha pena ver cómo el grupo se disolvió, sobre todo por las lágrimas que mostró Domínguez en la televisión. “Con él todavía hay una buena comunicación. Todavía seguimos siendo amigos”, señaló.

“Ahorita la cosa como que está un poco distinta debido a esto, entonces yo creo que también hay que guardar un poco de cordura”, finalizó.

