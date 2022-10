John Kelvin publicó en Instagram su última canción, que grabó desde el penal de Lurigancho , tras ser recluido por agresión física y violación sexual a su expareja, Dalia Durán . Sin embargo, el artista asombró a sus seguidores , pues reconoce haber cometido un error, pero no un delito, motivo por el que no debería ser considerado un delincuente.

“Lamento mucho lo ocurrido, no hay motivo, yo no soy un delincuente, soy humano, he cometido un error. Un error, no un delito que me llevó a la tumba de esta prisión”, dice la primera parte de su tema ‘Pido perdón’.

En otra parte de la canción, el cantante aprovecha en pedirle disculpas a su madre y a sus hijos por el dolor que les causó durante todo este tiempo. No obstante, algunos usuarios cuestionaron al cumbiambero por no mencionar a Dalia Durán.

“Pido perdón a mi madre y a mis hijos, por hacerles derramar lágrimas de dolor. Pido perdón por este sacrificio, por hacerles llevar las cadenas aquí conmigo”, interpretó.

Cabe mencionar que, el artista habría cometido una grave infracción por grabar tema en prisión, pues no tenía la autorización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).