John Kelvin no pasó por alto el reciente escándalo protagonizado por su colega y amigo Pedro Loli, quien fue captado por las cámaras de Magaly Medina junto a una joven, identificada como Jamileth Resurección.

Esta mujer admitió haber tenido encuentros íntimos con el cantante, y aún esposo de la comunicadora Fiorella Méndez.

Al respecto, Kelvin ‘jaló las orejas’ a su compañero y le recordó que primero siempre está su familia. “Él [Pedro] tiene que que pensar qué es lo que quiere y recordar que Fiorella es mamá de su hijo", dijo el cantante, quien este sábado estará en ‘El dúo perfecto’.

"Si ya no hay amor, tienes que decirle a tu pareja y terminar en los mejores términos, pero mientras sigas con tu relación, respétala y no hagas lo que no quieres que te hagan”, agregó

Asimismo, aconsejó a Méndez darle una segunda oportunidad al cantante solo si desea, tal como él lo ha hecho en su momento.

“Si quiere conservar [a la familia formada con Loli] y es una mujer inteligente debería darle una oportunidad, todo depende de ella. En mi caso, yo sí he perdonado infidelidades”, acotó.