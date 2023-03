Dalia Durán no dudó en hablar sobre su expareja John Kelvin . La cubana reveló que volvió a recuperar su tranquilidad, luego de que el cumbiambero regresara a prisión tras desobedecer a la autoridad y volver a agredirla psicológicamente.

La modelo señaló que su proceso en contra de John no va a dar marcha atrás. “Nunca más volvería a hacer eso. Me mantengo firme, quien perdió fue él porque tiene unos hijos maravillosos”, dijo.

Dalia recalcó que mantiene a sus cuatro hijos con sus ahorros. “Yo me encargo de mis hijos y así seguirá siendo. Gracias a Dios aprendí a ahorrar mucho, estuve juntando de todos los trabajos que tuve. Todos saben que yo soy quien mantengo a mis hijos y todo este tiempo he estado dedicándome a mis bebés. Gracias a Dios, están tranquilos. No es fácil criar sola a cuatro hijos, me despierto a las 5 de la mañana a alistar loncheras y uniformes”, mencionó en diálogo con Trome.

Incluso, la cubana mencionó que logró recuperar su tranquilidad, luego de que el padre de sus hijos regresara otra vez a prisión. “He recuperado la tranquilidad que perdí cuando John salió de prisión. Me ha costado estabilizar a mis hijos, pero ahora están bien. La verdad es que no me preguntan por el papá. Esta vez puedo decir que mis hijos saben la verdad, porque ellos lo presenciaron”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO