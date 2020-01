“Ella hace su vida y yo hago la mía”, aseguró el cantante John Kelvin al referirse sobre su actual esposa Dalia Durán tras la difusión de unas imágenes en las que se ve al cumbiambero con una joven desconocida bailando reguetón en actitudes muy cariñosas al interior de una discoteca local.

En diálogo con el programa ‘Válgame’, John Kelvin pidió a la producción que no “inventaran humo” porque el se encuentra separado de su esposa cubana, es decir, que no cometió ninguna infidelidad porque está soltero desde hace “mucho tiempo”.

“Que no vendan humo, no me gusta eso. Yo estoy separado hace mucho tiempo y todo el mundo lo sabe. Pido de favor que no vendan humo y no metan acá a terceros. Yo he estado de vacaciones así que la gente me llama y dan a entender otra cosa. Yo estoy soltero así que aclaren bien esa situación. No me gusta cuando venden algo que no es. No me parece”, dijo John Kelvin al programa de espectáculos.

John Kelvin dice que está soltero, peor esposa afirma lo contrario. (Válgame)

El ampay

El clip muestra en una primera toma al cantante en la zona vip del área de entretenimiento observando el espectáculo de salsa. Después, llega la mujer a compartir la rumba con él: bailaban pegaditos, se abrazaban y se besan.

Luego de hacerse público el informe, Jhon Kelvin emitió un comunicado donde reveló que él y su esposa se encuentran separados. Sin embargo, es conocido que el artista pasó Año Nuevo junto a ella en una reunión privada.

“A mi esposo John Kelvin Sarmiento Llanto, que es un luchador y como cada año, lo recibirá trabajando, eso es muy bueno, a ti te deseo lo mejor, siempre estás en mi corazón, eres un gran ser humano, este año decreto que será lleno de todo lo bueno que deseas, porque lo mereces. Feliz Año Nuevo 2020”, escribió en sus redes sociales el primero de enero, es decir, hace menos de dos semanas.

Jhon Kelvin ampayado con otra mujer

Dalia Durán dice que están desde hace 12 años

Por medio del programa ‘Válgame’, Dalia señaló que su aún pareja tendrá que responsabilizarse por lo visto en las imágenes que se difundieron. En ellas, se observa al artista bailando y de la mano con una desconocida.

“No se trata de perdonar o no. Yo no tengo por qué hablar más de él. Pero si él no sabe respetar a su familia y no cuida a su familia, es cuestión de él”, declaró Durán.

La mamá de los tres hijos de Jhon Kelvin agregó que ella “prefiere dejar las cosas ahí” y que “no quiere hablar más de eso”.