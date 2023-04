Hace poco Johanna San Miguel salió en una entrevista con Carlos Carlín, en donde habló para su programa “Carlín en la Red”. La actriz y presentadora detalló sobre muchos eventos de su vida, tanto recientes como antiguos.

En un momento notable, la popular ‘chata’ salió con una revelación curiosa, al decir que no era “pituca”, aunque muchos por años la tachaban de serlo. “Tú no has sido, a pesar de que hablan del Villa María y tal, la pituca sanisidrina de plata”, declaró Carlín. San Miguel asintió: “Es lo más estúpido que he escuchado en mi vida.”

Carlín bromeó sobre el asunto, insinuando que la madre de San Miguel posiblemente vendía ropa interior para poder mantener la cosa. San Miguel detalló algunas cosas: “No tanto así pero estaba al borde... mi mamá trabajaba muchísimo, era madre soltera.”

San Miguel confesó que, al ver que su madre y su tía ambas habían estudiado en el Villa María, las autoridades del colegio aceptaron que ingresara mediante una beca. “Si yo estuve en el Villa María fue porque mi mamá estuvo en el Villa María y fue a hablar con las monjas. Les dijo ‘mira, yo quiero que mi hija esté también en este colegio pero no puedo pagar la mensualidad’. Entonces le dijeron, ‘bueno tú por haber estado en el colegio y mi tía Claudia también, te vamos a dar una beca’, o sea, yo era una becada”, explicó.

A la presentadora no le gusta que insinúen sobre su vida, pero sí admite que conoció a gente que en comparación lo pasaron peor que ella. “Pero digamos, la imagen de mí como que yo hubiera sido de una familia muy rica, no tiene nada qué ver”, terminó.