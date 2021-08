Johanna San Miguel se mostró bastante efusiva en la reciente edición de “Esto es Guerra” cuando jugaron un karaoke de canciones. El hecho se dio por la canción “Mal paso”.

Los Guerreros ganaron gracias a Elías Montalvo y tuvieron que cantar el espacio. Sin embargo, la conductora tomó el micrófono para enviar una indirecta a su ex pareja, especulándose que podría tratarse de Stefano Salvini.

“Para ti desgraciado, que te fuiste y me dejaste llorando, pero ¿sabes qué? Encontré a otro mejor. Así es, para ti que me estás mirando en este momento te digo me rompiste el corazón, pero mira lo que te perdiste”, comentó ante el rostro de sorpresa de los guerreros.

Peor no acabó ahí, sino siguió cantando. Gian Piero Díaz al ver la gracioso escena de su compañera empezó a cantar “40 y 20” de José José. “Oye escúchame una cosita, eso fue al revés mi amor yo fui la que lo choteó, cállate”, afirmó.

Cabe señalar que la presentadora no dio nombres en ningún momento, pero fue Díaz quien dejaría en claro que se trata del actor Salvini, con quien la actriz tuvo un romance en el 2014.

