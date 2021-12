El pasado martes 21 de diciembre no solo se llevó a cabo la final de “Esto es guerra”, dando como ganadores a los ‘guerreros’, sino que también se anunció la salida oficial de Gian Piero Díaz de la conducción del reality.

Los competidores de ambos equipos y su compañera de conducción, Johanna San Miguel, lamentaron su salida y dedicaron emotivas palabras para el popular ‘Gianpipi’. La conductora de “Esto es guerra” habló con América Espectáculos y contó cómo se siente con la noticia.

“Se va Piero, y eso, la verdad, como que me duele un montón. Hemos hecho una buena y súper química. La tenemos clara, esto es una competencia y cada uno va a luchar por lo que quiere, pero más allá de eso somos patas, es triste que se vaya”, señaló.

GIAN PIERO SE DESPIDE

Minutos antes de culminar el programa “Esto es guerra”, Johanna San Miguel no pudo evitar quebrarse en vivo al despedirse de Gian Piero Díaz, quien ayer confirmó su salida del reality. El conductor dedicó un emotivo mensaje antes de finalizar.

“Me voy con una experiencia maravillosa de haber compartido contigo (Johanna San Miguel). Era mi sueño compartir contigo, poder jugar, poder divertirnos. La he pasado espectacular”, señaló visiblemente emocionado.

“Guerreros, los adoro, ustedes lo saben, los quiero de todo, corazón; y Combatientes, ustedes son la razón por la que he estado estos 10 años defendiendo los colores rojo y verde, y no me voy a cansar jamás de decirlo: ‘Combate es bacán’. Gracias a todos, en algún momento nos volveremos a encontrar”, finalizó.

