Ni juntas ni revueltas. Johanna San Miguel por fin confirmó lo que se rumoreaba desde hace bastante tiempo, pues aseguró que no soportaría volver a trabajar con Katia Palma y reveló los motivos de su enemistad.

Marca su distancia. En una entrevista concedida a unos tiktokers, San Miguel, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, contó que no tiene amigos en la televisión, entre ellos Katia Palma.

“A Katia Palma no la soporto, no la aguanto. Sí, fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad, yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, no me sentí cómoda”, dijo San Miguel.

“Ella no me trató de lo mejor cuando yo llegué a otro canal y creo que cuando una persona llega a un lugar (nuevo) hay que darle el espacio para que se sienta bien... eso es lo que hay que hacer y en su caso no fue así”, dijo Johanna.

Incluso, la conductora de ‘EEG’ tuvo buenos comentarios de sus otros compañeros del programa de la competencia. “Maricarmen (Marín) sí, Christian (Rivero) sí y todos como que sí, ella (Katia Palma) no. Creo que sintió como si hubiera cierta competencia cuando no era así”, manifestó la actriz.

