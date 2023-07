Un emotivo momento se vivió en el último día del repechaje de ‘El Gran Chef Famosos’ luego que Jimmy Santy renunciara a la competencia durante la última cena con el jurado Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

El cantante se jugaba su última oportunidad para volver al programa de cocina, sin embargo, anunció que decidió dar un paso al costado debido a que la presión de la competencia estaba afectando su salud.

“No voy ni a probar mi plato porque pase o no pase, yo me retiro de este hermoso juego que me está haciendo mucho daño”, sostuvo el artista dejando en shock a sus compañeros.

“Tengo 79 años y ya no doy más, los nervios… he tratado de cumplir con esto porque creo que debería hacerlo”, expresó Jimmy Santy antes de retirarse del set. Como se sabe, el artista ha señalado anteriormente que sufre de hipertensión.





Jimmy Santi se descompensó en pleno programa:

A finales de junio, Jimmy Santi sufrió una descompensación en plena competencia de ‘El gran chef, famosos’ y tuvo que ser atendido por los paramédicos del programa.

Tras este incidente, el artista contó que su descompensación fue producto del estrés y el cansancio por las largas horas de trabajo.