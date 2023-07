Se cansó de las críticas. Jimmy Santi utilizó sus redes sociales para responder sobre las últimas acusaciones que lo señalan de ser ‘picón’, egocéntrico y mal perdedor, luego de anunciar su inesperada salida del ‘El Gran Chef Famosos’.

Como se recuerda, durante la última cena con el jurado, integrado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías, el cantante anunció que iba a dar un paso al costado debido a que la presión de la competencia estaba afectando su salud.

“Tengo 79 años y ya no doy más, los nervios… he tratado de cumplir con esto porque creo que debería hacerlo”, expresó Jimmy Santi antes de retirarse del set. Como se sabe, el artista ha señalado anteriormente que sufre de hipertensión.

Ante ello, el cantante compartió en sus redes sociales las duras críticas que viene recibiendo de parte de los usuarios y dejó en claro que no es “picón” por arremeter contra el programa.

“Existe una sola verdad, sigan especulando, diciendo que es piconería, que soy un mal perdedor, que soy egocéntrico. ¿Polémica? Perdón, pero sabía desde un comienzo mis limitaciones, pero en un juego justo“, señaló.

Jimmy Santi molestó por críticas.

Cabe mencionar que el artista insinuó que la presión que vivió durante la competencia no sería la única razón que lo motivo para salir del concurso de cocina.

“Quiero agradecerles por todos sus lindos mensajes y comentarios. En breve me voy a pronunciar. Las razones expuestas, debo aclararles ante tanta especulación, que no son las únicas que motivaron mi decisión. Pero me despido habiendo dado lo mejor de mí, habiendo luchado pese a la adversidad hasta el último momento”, escribió en una de sus historias.





