El cantante de la nueva ola, Jimmy Santi contó lo duro que fue contagiarse del nuevo coronavirus y aseguró que contrajo la enfermedad en el mercado de Jesús María, a donde va a realizar sus compras.

“Yo vivo solo y tengo que hacer mis compras en el mercado, iba al mercado de Jesús María, y ahí me contagié porque después, cuando se hizo el hisopado a todo el mercado, había cuarenta por ciento de contagiados, y yo iba una vez por semana, entonces tuvo que haber sido ahí”, dijo Jimmy Santi en una entrevista para el programa ‘América hoy’.

“Cuando venía del mercado con la caja de huevos, de repente, me agarró un dolor de cabeza y me mareé, y faltaba una cuadra y media para llegar a mi casa y no podía casi llegar, llegué con las justas, me acosté y ya me quedé tirado ahí. Al otro día, me llegó el jugo y ya no sentía el sabor, perdí el olfato y el poder saborear, y ahí es que me asusté… (Con los días) Me sentía muerto, me sentía de mi edad”, añadió el artista entre risas.

Santi contó que llamó con insistencia a la línea 113 y nunca le contestaron, por ello tuvo que contactarse con un amigo biólogo quien le recetó medicinas vía whatsapp, con los que logró recuperarse.

“A mí no me importa cuando me vaya, pero quisiera irme bien, un ataque al corazón sería fabuloso, pero irte por el coronavirus es horrible porque la gente no entiende que es una muerte terrible, pero, además, matas a los demás si no te cuidas”, añadió el cantante.

Jimmy Santi en 'América hoy'