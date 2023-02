El cantante Jhon Kelvin seguirá detenido en la comisaría Santa Luzmila, de Comas, hasta el las 8 de la noche del jueves 9 de febrero, según información del coronel PNP Alfredo La Madrid Aliaga. Sin embargo, Kelvin podría volver a la cárcel si la fiscal del caso ordena prisión preventiva.

Según información oficial, Jonathan Sarmiento, más conocido como Jhon Kelvin, fue detenido en las inmediaciones de la comisaría. El cantante acudió al lugar para denunciar a Dalia Durán, su ex pareja, pero ella ya lo había denunciado. Debido a eso, el cantante fue detenido en flagrancia por, supuestamente, no respetar las medidas de protección a favor de Durán.

Según indicó el coronel PNP, el proceso de investigación determinará si es que hubo tal violencia o si se violaron las medidas de protección. “John Kelvin va seguir detenido hasta que la autoridad fiscal lo disponga”, agregó.

Horas antes, el cumbiambero llegó hasta la vivienda de Durán para recoger a su hijo, pero el menor de 13 años no quiso irse con el cantante, por lo que Kelvin habría insultado a su expareja.

“La denunciante señaló que había sido agredida verbalmente, que la perjudica, motivo por el que sentó la denuncia (…) La señora tenía una medida de protección, lo del régimen de visitas que él hace alusión es una situación extrajudicial que ellos habían pactado, al parecer no hay ningún documento, no lo ha mostrado. No es tanto por el régimen de visitas que se le ha detenido sino por la agresión psicológica que ha sufrido Dalia Durán”, refirió el coronel.





