Desde Florencia, en Italia, el cantate Jhon Kelvin dio a conocer que se encuentra paralizado por la propagación del coronavirus y que “según me han informado, ni siquiera se puede salir por la frontera porque hay pena de cárcel de hasta 3 meses".

La penalidad también incluye, según contó el artista nacional, el pago de 200 euros si huye por la frontera italiana hacia España.

“Todo el día, solo pienso en cómo salir de aquí. Tenía que trabajar en España y Tokio... debía dar conciertos”, contó en América Hoy.

La cuarentena en el país europeo se prolongará hasta el próximo 5 de abril, fecha hasta la que el cantante deberá permanecer al interior de su hotel por disposición de las autoridades italianas.

“Me siento muy ansioso y preocupado... todos los vuelos en Italia, tanto al interior y exterior, se han cancelado. Mi pasaje para ir a España estaba programado para el 17... yo no me puedo quedar aquí hasta el 5 de abril. Ya he preguntado si puedo ir en carro, incluso... pero todo ha sido en vano”, agregó Kelvin.

El músico también detalló que en Italia, se ha dispuesto que las personas permanezcan a un metro de distancia de la otra. “Además, solo un integrante de la familia puede ir a comprar al supermercado y debe hacerlo para la semana”, mencionó.

El resguardo policial en las calles se da durante las 24 horas del día, agregó el artista.

