La conductora de Amor y Fuego se mostró indignada por el caso de violencia física donde se han visto envueltos Dalia Durán y el cantante de cumbia Jhon Kelvin.

“En este país sabemos que si ella (Dalia Durán) no tiene los órganos, el páncreas, el hígado en la mano y no hace una denuncia formal, él (Jhon Kelvin) va a salir libre. Quién sabe si él la va a agarrar otra vez en sus cinco minutos de debilidad, vuelve a dejarlo entrar por los hijos…hasta que un día la encontremos a ella sin poder hablar. Ojalá que no pase eso”, expresó incómoda la conductora de espectáculos.

Gigi también cuestionó las medidas restrictivas a las que ha sido sometido el artista y la madre de sus hijos. “Si él quiere ver a los chicos, ¿cómo harían?”, preguntó al abogado de Jhon Kelvin, esto debido a que la pareja no debe incumplir las medidas de protección.

Mitre también se mostró indignada por la versión de Jhon Kelvin, quien dijo que Dalia Durán se autolesionó “para perjudicar su carrera”. Además, cuestionó las respuestas del abogado del artista. “Chamba la de usted que tiene que defender a un pegalón”, sentenció.

