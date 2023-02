El futbolista Jesús Barco vivió un incómodo momento luego de que su compañero Rodrigo ‘Gato’ Cuba mencionara los planes de matrimonio con Melissa Klug cuando era entrevistado por un portal deportivo.

Como se recuerda, Jesús Barco y Rodrigo Cuba forman parte del plantel de Sport Boys para la Liga 1 2023. Ambos deportistas están entrenando para lo que será su partido contra Unión Comercio, por la primera fecha del torneo peruano.

El periodista de GOLPERU, Ramiro Rodríguez, asistió a los entrenamientos del Boys y habló con Jesús Barco. En plena entrevista, ‘Gato’ Cuba no dejó pasar la oportunidad para molestar a su compañero.

“Gordo, te vas a casar”, empezó a gritar Cuba. El novio de Melissa Klug se puso nervioso y el reportero le preguntó si este año contraerá nupcias.

“No, eso es mentira. El Gato empieza a gritar tonteras. Sí, sí es el Gato. Ambos tenemos una amistad y nos molestamos. (…) Él me organizará el matrimonio, de repente, no sé, él lo afirma y yo ni lo sé”, indicó el futbolista.

