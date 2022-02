El futbolista Jesús Barco rompió su silencio y descartó una presunta separación de Melissa Klug. El deportista nacional utilizó sus redes sociales para manifestar su amor por la ‘chalaca’ y compartir un romántico mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador del club Sport Boys del Callao sorprendió a todos al compartir una fotografía suya al lado de la popular ‘Blanca de Chucuito’. La imagen correspondería a la celebración de cumpleaños de Melissa.

En dicha postal, Jesús Barco no solo luce muy sonriente al lado de su pareja, sino que también acompaña la fotografía con un romántico mensaje en el que habla sobre los problemas en la relación y la fortaleza para superarlos.

“Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas, si no saberlo superar juntos. Te amo, mi amor Melissa Klug. Mi XIXI Hermosa”, escribió el futbolista como leyenda de su publicación, la misma que cuenta con casi 20 mil reacciones.

Cabe señalar que hace algunos días, Melissa Klug sorprendió a todos al referirse a los rumores que señalan que su relación con el deportista Jesús Barco habría llegado a su fin, luego que ella lo dejara de seguir en Instagram y eliminara todas sus fotos con él.

“No podemos tapar el sol con un dedo, este mes ha sido muy estresante y complicado para nosotros como pareja. La presión mediática y los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público han mellado en nuestra relación y por ese motivo tomé la decisión que ustedes ya dieron a conocer en el Instagram, lo que no significa que hayamos terminado como se viene especulando”, enfatizó en su comunicado.

“Jesús y yo creemos y haremos lo que sea necesario para que nuestro amor triunfe por sobre todo tipo de problemas y obstáculos. No pretendemos ser ejemplo de nadie, somos seres humanos que sienten y que también toman decisiones precipitadas y estamos comprometidos en aprender se nuestros errores y seguir adelante con nuestro compromiso”, agregó.

