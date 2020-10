La periodista Jessica Tapia vive hace varios años en Estados Unidos. Es así que se animó a compartir su opinión ante las votaciones que se celebrarán el 3 de noviembre y anunció que votará por Donald Trump.

“Tal vez este post ‘ofenda’ a muchos simplemente porque no concuerda con sus puntos de vista. Lo lamento. Me enseñaron a no tener miedo en expresar mis opiniones así sean cuestionables por otros”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Debo respaldar lo que creo correcto pero siempre con educación y rectitud. Yo tengo el derecho de apoyar la línea republicana. Es MI voto. No de mi familia, esposo o amigos. Es MI voto y como ciudadana lo ejerceré este noviembre 3. Nos vemos en las urnas”, concluyó la periodista de 48 años.

En las imágenes que compartió Tapia se le ve con un gorro del famoso slogan de Trump: “Make America Great Again”. El mandatario estadounidense se está recuperando del COVID-19, el cual le fue detectado hace poco más de una semana.

En sus redes sociales, Tapia comparte su día a día en el país norteamericano, así como momentos especiales con sus tres hijos y esposo.

Donald Trump volvió a la Casa Blanca

