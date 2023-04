La periodista Jessica Tapia realizó un enlace en vivo con “América Hoy” desde Estados Unidos y contó detalles de su lucha contra la ansiedad y depresión que desencadenó su sobrepeso.

“Mi caso puntual fue por una cuestión de autoestima porque ya no era la Jessica que siempre me vi. Nunca tuve un problema de sobrepeso. Entonces, de repente, en 4 o 5 años, subir 15 kilos, es realmente difícil de aceptar frente al espejo. Era una Jessica que no me reconocía, no me veía atractiva, no me sentía bien ni feliz. Ese cambio en mi cuerpo jugaba una mala pasada y me hizo extrañar a la Jessica de antes, la glamorosa, la regia, la top y eso no compagina con mi vida actual”, agregó.

La exconductora de ‘Panorama’ señaló que intenta sobrellevar la situación de la mejor manera refugiándose en sus amigos y familiares, y que incluso piensa en su retorno a la televisión peruana.

Jessica Tapia envía mensaje a Gisela:

Durante su entrevista con Ethel Pozo, la exfigura de Panamericana TV no dudó en hacerle una petición a Gisela Valcárcel para que la ayude a retornar a las pantallas a través de GV Producciones.

“A mí me encanta la televisión (...) Ethel si te vas de vacaciones ¡Gisela llámame!, piensen en mí. Yo sé que es difícil, que mucha gente piensa que estoy lejos, pero hacer reemplazo o algo corto de verano uno tiene las posibilidades. Mi madre vive allá ( en Perú) no tengo que ir en un hotel”, comentó.

América Hoy: Entrevista a Jessica Tapia 2