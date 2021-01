Desde hace mucho tiempo, Magaly Medina y Jessica Newton han mostrado como su amistad se fortalece con el paso del tiempo; sin embargo, no han sido ajenas a las interrogantes en torno a su cercanía. Esta vez, fue la directora de la Organización Miss Perú quien se pronunció al respecto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jessica Newton compartió una fotografía del recuerdo en la que aparece al lado de Magaly Medina y su esposo. La imagen estuvo acompañada de un sincero mensaje.

“Los amigos se cuentan siempre dos veces: en las buenas para saber cuántos son... y en las malas para saber cuántos quedan. Pero son muy escasos los valientes, que levantan la voz para apoyarte cuando creen que tienes razón o para corregirte si piensan que te equivocas”, señaló la leyenda de la publicación.

Como era de esperarse, el post recibió cientos de comentarios, entre ellos, un usuario preguntó si la amistad de Jessica Newton y Magaly Medina era para evitar que la critiquen o “te saque algún ampay en su programa”. La respuesta de Newton no se hizo esperar.

“Falso, Magaly Medina me ha criticado muchas veces por cosas en las que no ha estado de acuerdo y si tienes dudas revísalo, los amigos no se tienen por interés sino por afinidad en eso reside el vivir feliz”, precisó Jessica Newton.

“Los mejores amigos son aquellos que siempre te dicen lo que piensan y no lo que tú quieres escuchar”, añadió en un segundo comentario.

