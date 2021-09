La directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, sorprendió a todos al compartir un video donde muestra cómo se enteró que su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco se convertirían en padres.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jessica Newton compartió un video donde se ve el emotivo momento en el que Cassandra Sánchez le muestra un video con su primera ecografía. Newton y su familia no pudieron evitar la emoción al conocer la noticia.

“Fue una maravillosa sorpresa del día de la madre... De la misma forma en que @casemaze me hacia primero un dibujo y luego un video para los momentos especiales desde que me acuerdo”, escribió Jessica Newton.

“Quedé totalmente paralizada y reviví todos los años juntas, mi barriga, mi bebe, mi niña y la hermosa mujer que ahora me regala lo más maravilloso que existe, la vida misma y la bendición de contemplarlo”, agregó la directora del Miss Perú.

Asimismo, Jessica Newton también aseguró que con su futuro nieto revivirá hechos que extrañaba. “¡Voy a ser Glamy! Volverán mis colas interminables en Disney, la búsqueda de conchitas en la orilla de cada playa y los cuentos donde los sueños se hacen realidad”, precisó.

DEYVIS Y CASSANDRA ANUNCIAN EMBARAZO

A través de su cuenta personal de Instagram, Deyvis Orosco compartió con sus miles de seguidores que junto a su pareja Cassandra Sánchez De Lamadrid se convertirán en padres por primera vez.

El intérprete de “No te creas tan importante” compartió un emotivo video en el que mostró tiernas imágenes de los momentos que ha compartido junto a Casandra, y al final de clip mostró la primera ecografía de su bebé.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico , pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Gracias Dios , gracias papá, gracias mi amor @casemaze”, fue el mensaje que acompañó el video.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el avance oficial de “Luis Miguel, la serie, temporada final”

Netflix lanzó oficialmente el primer avance de “Luis Miguel, la serie, temporada final”, la serie protagonizada por Diego Boneta, se estrenará el 28 de octubre del presente año. (Fuente: Netflix)