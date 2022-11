La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton , no descartó la participación de Luciana Fuster para el Miss Perú 2023 , pues incluso en más de una oportunidad, la misma modelo le insinúo que participaría en el certamen de belleza para ser la próxima representante del Perú en el Miss Universo .

Jessica Newton reveló que ve con buenos ojos la participación de la pareja de Patricio Parodi para el próximo Miss Perú, pues tuvo una conversación al respecto con la modelo.

La rubia señaló que Luciana Fuster se le acercó en el anterior concurso que se llevó a cabo en el set de Esto es Guerra para insinuarle que sería la próxima Miss Perú.

“Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría sí verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo ‘yo soy la próxima’, así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona”, sostuvo.

Cabe mencionar que, Newton presentó a las primeras candidatas al Miss Perú 2023, que llegaron de diversos lugares del país.