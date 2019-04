Jessica Newton habla sobre la polémica destitución de la ex Miss Perú Rosa Elvira Cartagena [FOTOS]

Al parecer, este sábado el programa 'El valor de la verdad' tendrá una de sus emisiones más polémicas con la participación de la directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton.

Luego que se revelara que la empresaria hablará de las polémicas en torno al certamen de belleza más importante del país, no podía ser ajena a los hechos que hicieron que la ex Miss Perú, Rosa Elvira Cartagena, devolviera su corona.

En un nuevo adelanto difundido en redes sociales se puede ver que Beto Ortiz le hace la siguiente pregunta a Jessica Newton: "¿Es Rosa Elvira Cartagena una de las más mentirosas de tus misses?".

"Le quitan la corona en la época de la pinocha más grande del mundo y viene una persona, Victor Joy Way, y me dice: 'me encantaría que el presidente Fujimori la pasee en bicicleta a Rosa Elvira Cartagena en su cuadra'", se le oye decir al conductor Andrés Hurtado.

"Ya te puedes imaginar cómo estaba en mi casa… Era una cosa inmanejable", añadió Jessica Newton a las declaraciones, provocando la risa del periodista Beto Ortiz.

Recordemos que la organización destituyó a la reina de belleza por mentir sobre la pérdida de su corona del certamen ‘Miss Ámbar’.

La ex modelo, que ahora radica en Estados Unidos, denunció que le habían robado la corona obtenida en el ‘Miss Ámbar’ cuando se encontraba en la puerta de su casa. Luego de algunos días, se descubrió que esta versión era falsa y que, en realidad, ella nunca había ganado dicho concurso.



