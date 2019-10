En palabras del maquillador Carlos Cacho, la organizadora del Miss Perú, Jéssica Newton, no da crédito a la modelo Ivana Yturbe y el motivo que la llevó a retirarse del Miss Progress Internacional 2019.

En ese sentido, el conductor de #YoCarlos, de Exitosa, leyó un mensaje de WhatsApp que le envió Newton en torno a la conocida modelo. “Lo que Jéssica me dice en el audio es demasiado grueso... pero me escribe y me dice: ‘yo creo que ya ha sido suficiente, la belleza no disculpa tanta inmadurez, deben cambiar o retirarse porque aburren’”, precisó.

Pero eso no fue todo. En una entrevista telefónica en Exitosa, Newton precisó que “ni he estado ni quiero estar (en contacto con Ivana). No he intentado llamarla ni ella a mí tampoco”.

“Ella no es parte del Miss Perú, ella no es parte de mi organización y no me toca comentar nada. Ella ya no tiene nada que ver conmigo”, agregó de forma tajante.

Recordemos que la modelo aseguró haber sufrido una descompensación e incluso se difundieron fotografías de ella siendo atendida por personal médico debido a la condición que presentaba su salud.